Уильям Карвалью стал игроком Бетиса

Португальский полузащитник Уильям Карвалью перешел в Бетис.

Бетис подписал игрока сборной Португалии Уильяма Карвалью. Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Карвалью достался севильцам бесплатно, ведь месяц назад он в одностороннем порядке разорвал контракт с лиссабонским Спортингом. Причиной стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы клуба.

В течение 5 сезонов Уильям был основным хавбеком Спортинга, он также постоянно вызывается в сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы-2016 и участником чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему Уильяму Карвалью со стороны донецкого Шахтера.