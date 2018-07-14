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Уильям Карвалью стал игроком Бетиса

06:00 7 Читати українською
Уильям Карвалью стал игроком Бетиса
Уильям Карвалью / Twitter

Португальский полузащитник Уильям Карвалью перешел в Бетис.

Бетис подписал игрока сборной Португалии Уильяма Карвалью. Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Карвалью достался севильцам бесплатно, ведь месяц назад он в одностороннем порядке разорвал контракт с лиссабонским Спортингом. Причиной стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы клуба.

В течение 5 сезонов Уильям был основным хавбеком Спортинга, он также постоянно вызывается в сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы-2016 и участником чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему Уильяму Карвалью со стороны донецкого Шахтера.

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Испания Вильям Карвалью Вильям Карвалью Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Бетис Бетис Трансферы Трансферы Чемпионата Испании
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