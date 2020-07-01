Уиган имеет серьезные проблемы из-за коронавируса – в клубе введена внешняя администрация

Английский Уиган попал под внешнее управление из-за финансовых проблем.

Уиган стал первым профессиональным английским клубом, в котором введен режим внешней администрации, информирует Sky Sports.

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Теперь управленцами клуба станут менеджеры компании Begbies Traynor, специализирующаяся на реструктуризации бизнес-проектов. Они подготовят клуб к продаже новому владельцу. Также Уиган могут наказать снятием очков в Чемпионшипе. Стандартным наказанием является лишение 12 очков.

Напомним, что Уиган выступал в АПЛ с 2005 по 2014 годы. Следует отметить, что клуб стал финалистом Кубка лиги в 2005 году и обладателем Кубка Англии в 2013 году.

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