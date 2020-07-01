toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Уиган имеет серьезные проблемы из-за коронавируса – в клубе введена внешняя администрация

1 июля 16:09 - Читати українською
Уиган имеет серьезные проблемы из-за коронавируса – в клубе введена внешняя администрация
Игроки Уигана / PA Wire

Английский Уиган попал под внешнее управление из-за финансовых проблем.

Уиган стал первым профессиональным английским клубом, в котором введен режим внешней администрации, информирует Sky Sports.

Легенда Арсенала Кэмпбелл покинул тренерское кресло Саутенд Юнайтед – активисты нашли расистский подтекст

Теперь управленцами клуба станут менеджеры компании Begbies Traynor, специализирующаяся на реструктуризации бизнес-проектов. Они подготовят клуб к продаже новому владельцу. Также Уиган могут наказать снятием очков в Чемпионшипе. Стандартным наказанием является лишение 12 очков.

Напомним, что Уиган выступал в АПЛ с 2005 по 2014 годы. Следует отметить, что клуб стал финалистом Кубка лиги в 2005 году и обладателем Кубка Англии в 2013 году.

Мойес готов написать новую главу истории Вест Хэма – важное обстоятельство ставит программу шотландца под удар

blog_ava
Беланда может принести Динамо кругленькую сумму
06:30
1864
Теги
Англия футбольные финансы коронавирус Чемпионшип Уиган Уиган
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
23
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук