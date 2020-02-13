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Уход Шевченко из сборной Украины перед Евро-2020 будет ножом в спину для всей страны, – Левченко

12:46 70 Читати українською
Уход Шевченко из сборной Украины перед Евро-2020 будет ножом в спину для всей страны, – Левченко
Андрей Шевченко / УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил возможность ухода Андрея Шевченко с должности наставника "сине-желтых" накануне Евро-2020.

"Я не могу представить даже в страшном сне, что Шевченко сейчас уйдет из сборной в Милан. Это будет нож в спину всей Украине.

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Скорее всего, после чемпионата Европы, при определенных условиях, Шева и Милан воссоединятся", – поделился мнением Левченко в своем твиттере.

Напомним, Шевченко стал фаворитом на должность наставника Милана после поражения "россонери" в миланском дерби от Интера (2:4).

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020 Милан Милан Украина Украина Евгений Левченко
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