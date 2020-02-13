Уход Шевченко из сборной Украины перед Евро-2020 будет ножом в спину для всей страны, – Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил возможность ухода Андрея Шевченко с должности наставника "сине-желтых" накануне Евро-2020.

"Я не могу представить даже в страшном сне, что Шевченко сейчас уйдет из сборной в Милан. Это будет нож в спину всей Украине.

Не только Милан рассматривает Шевченко как потенциального тренера, – Цыганык

Скорее всего, после чемпионата Европы, при определенных условиях, Шева и Милан воссоединятся", – поделился мнением Левченко в своем твиттере.

Напомним, Шевченко стал фаворитом на должность наставника Милана после поражения "россонери" в миланском дерби от Интера (2:4).

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты