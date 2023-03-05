Во 2-м туре АПЛ МЮ позорно проиграл Брентфорду (0:4), а Роналду провел все 90 минут. На следующий матч Криш получил всего 5 минут со скамейки запасных, а команда без него одолела Ливерпуль (2:1). Португалец так и не вернулся к стабильным выступлениям в основе "дьяволов". Затем последовало скандальное интервью Пирсу Моргану, досрочный разрыв контракта и переход в Аль-Наср. Такой сценарий полностью устроил Тен Хага.

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"Конечно, я обдумываю такие важные решения. Нужно понимать, какое влияние они будут иметь – не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Работая тренером, ты всегда должен думать стратегически и принимать возможные последствия.

Тогда у меня были причины выбора такого состава на матч с Ливерпулем. Они были очевидны. Я знал, какая будет реакция в случае плохого результата, ведь в футболе он всегда возможен. Впрочем, я никогда не беспокоюсь, я хорошо спал тогда. Я должен принимать решения ради клуба и команды. И я должен придерживаться этих решений", – цитирует Тен Хага Daily Mail.

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