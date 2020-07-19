"Уход Месси станет самой большой ошибкой Барселоны": легенда каталонцев считает, что Лео не хватает сильных партнеров

Бывший защитник "сине-гранатовых" Дани Алвес убежден, что команда нуждается в усилении после провального сезона 2019/20.

Как известно, Барселона рискует завершить сезон без единого трофея. Кубок Испании и чемпионат уже проиграны, а в Лиге чемпионов каталонцы должны сыграть ответный матч 1/8 финала против Наполи.

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"Месси – победитель от природы, он не любит проигрывать. Это нормально, что он рассердился. Мы с ним похожи, ведь я тоже хочу постоянно побеждать. Лео провел в Барселоне столько лет, что сам понимает, что нужно для завоевания трофеев. Он тянет команду на себе и нуждается в классных партнерах. Сложилось впечатление, что сейчас Месси должен самостоятельно тянуть автомобиль.

Не думаю, что он уйдет. Это была бы самая большая ошибка в истории Барселоны, ведь Месси символизирует этот клуб", – цитирует бразильца Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Напомним, Дани Алвес выступал за Барселону с 2008-го по 2016 год. Позже поиграл за Ювентус и ПСЖ, а сейчас 37-летний латераль защищает цвета Сан-Паулу.

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