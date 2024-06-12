Лига 1 не может найти покупателя для продажи телевизионных прав на предыдущих условиях. Как информирует L'Equipe, найти покупателя с предложением в 500 млн евро на пакет прав на следующие пять сезонов (2024-2029) стало бы настоящим чудом. Заинтересованные вещатели – Canal Plus, beIN Sport, Dazn и Amazon Prime Video – до сих пор не подали заявку. Ситуация становится всё более тревожной, поскольку сезон стартует всего через два месяца.

Тренер-вундеркинд возглавил прошлогодних вице-чемпионов Франции

Сообщается, что при наихудшем сценарии клубам элитного французского дивизиона придется разделить около 300 миллионов евро. Таким образом, падение доходов от телетрансляций составит 30%. Теперь клубам придётся выживать, продавая хороших футболистов.

Ранее глава LFP Винсент Лабрюн намеревался получить за телевизионные права как минимум 1 миллиард евро.

Франция провалила генеральную репетицию – Дешаму пришлось выпускать "травмированного" Мбаппе