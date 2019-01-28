"Уход Коноплянки из Шальке исключен", – эксперт Kicker

Эксперт немецкого издания Kicker Тони Лието объяснил, почему Шальке не отпустит вингера Евгения Коноплянку.

"Наконец-то мы увидели настоящего Коноплянку. Впрочем, забивать такие голы Коно надо бы почаще.

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Какие-то контакты с турками действительно были, но не думаю, что дело дошло до конкретики.

По-моему, вариант ухода исключен. Коно сейчас нужен Тедеско на левом фланге. В отчетном матче "Шальке" потерял из-за травм сразу трех ключевых исполнителей. Так что в ближайшее время Коноплянка будет играть и получит шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны", – цитирует Лието Сегодня.

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