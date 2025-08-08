Роналду переманил Иньиго Мартинеса в Аль-Наср. 34-летний ветеран должен на днях разорвать контракт с Барселоной и перебраться на Ближний Восток на правах свободного агента. Как информирует Diario Sport, это стало тяжелым ударом для Ханси Флика.

Роналду "украл" у Барселоны игрока – каталонцы нашли в этом выгоду

Тренер Барселоны считал взаимодействие опытного Мартинеса с молодым Пау Кубарси идеальным с точки зрения оборонительного баланса. Благодаря своему лидерству, ловкости в перемещениях и решительности Иньиго регулярно получал место в стартовом составе "блаугранас".

Его потеря может стать одной из самых болезненных для Флика. Отмечается, что немецкий тренер уже некоторое время размышлял, как перестроить схему без Иньиго. По этой причине он начал ставить Жерара Мартина на позицию левого центрального защитника во время предсезонного турне.

