Ухань Чжоэр экстренно вернулся из Испании в Китай – известна причина

Эпицентр страшного недуга переместился из Поднебесной в Европу.

Китайский клуб Ухань Чжоэр вернулся на родину после пребывания в Европе, сообщает издание L'Équipe.

Фабиански раскритиковал правительство Великобритании из-за пренебрежительного отношения к коронавирусу

В конце января клуб из Поднебесной на время переехал в Испанию, поскольку в родном городе разразилась эпидемия коронавируса. Однако сейчас было принято решение вернуться в Китай – руководство Ухань Чжоэр решило, что на родине сейчас безопаснее, чем в Европе.

Команда пока будет базироваться в Шэньчжэне, поскольку Ухань по-прежнему находится на карантине, несмотря на резкое падение случаев новых заражений коронавирусом.

К слову, Испания занимает четвертое место в мире и второе в Европе по количеству диагностированных случаев коронавируса. По состоянию на 16 марта в стране инфицировано 9407 человек. Зафиксировано 335 летальных случаев, еще 530 человек полностью выздоровели.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині