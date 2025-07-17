– Вы покинули Ворсклу после 17 дней после назначения. Что произошло и каковы причины?

– Причина – и, которую назвал один из журналистов, Михаил Спиваковский. То, что агенты, которые предложили меня и привели в клуб, начали угрожать – кого я должен подписать, а кого нет. Я поговорил с руководством – оно попыталось мне помочь в этой ситуации. Но вместе приняли решение, что лучшим шагом будет уехать из страны.

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– Это были настолько серьезные угрозы за то, что вы не хотели приглашать в клуб игроков, на которых они настаивали?

– Я считаю, что угрозы были достаточно серьезными, чтобы я покинул страну. Я уже нахожусь на родине.

– Прибегал ли вообще клуб к каким-то конкретным действиям, чтобы предотвратить эту ситуацию?

– Да. Когда я обратился, то они сказали, чтобы я дал им один день на размышления, как здесь мне помочь. Но на следующий день позвонили и сказали, что лучше всего для меня – уехать из страны.

Я не хочу называть фамилии этих агентов. Пусть это будет на их совести, как они относятся к людям. Можно сказать, что это моя ошибка, что я согласился с ними работать. Мне позвонили эти агенты и сказали, что есть вариант с Ворсклой, что они могут меня предложить. Одного из этих агентов я знал давно. Думал, что это порядочный человек, а оказалось, что я ошибся.

– Появлялась также информация, что у вас якобы были разногласия с руководством Ворсклы. Мол, вы настаивали на серьезных трансферах, а клуб – на игроках с низкой зарплатой. Это, получается, не соответствует действительности?

– Это вообще неправда. У нас никаких проблем с руководством не было. С первого дня все функционировало максимально корректно. По договоренностям – никаких проблем не было. Даже когда случилась эта ситуация, то они пошли мне навстречу. То, что пишут – неправда. Я знал, куда я иду. Знал, какие зарплаты будут и какие футболисты будут. И я был готов к такой работе на 100%. Даже приглашал игроков, с которыми я работал раньше. Мне было трудно покинуть эту команду, когда я их уже пригласил.

– То есть вы считали, что с названными ресурсами удастся выполнить поставленную задачу?

– Когда я пришел, то задача звучала "построить команду". И потом увидеть, какие с этой командой можем ставить следующие задачи. В этом направлении искали футболистов, выбрали лучших из U-19. Все шло хорошо до момента, когда начали вмешиваться посторонние лица.

Я не собираюсь обращаться в какие-то футбольные органы относительно этих угроз от агентов. Я даже не знаю, к кому обратиться. Откуда я знаю, что эти люди потом могут мне сделать? Поэтому мне лучше просто закрыть эту тему и двигаться дальше.

– То, что произошло с вами, также может повториться с другими тренерами или игроками.

– Возможно, да. Просто я тоже боюсь. Из-за этого раньше не хотел давать интервью. Но это крик души. Хочется показать людям, что Любенович сбежал из страны не из-за недостатка футболистов в Ворскле, а по другим причинам, – рассказал сербский специалист в комментарии Tribuna.

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