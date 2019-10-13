Уэльс – Хорватия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Сборная Уэльса принимает Хорватию в рамках отбора к Евро-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 8-го тура квалификации к Евро-2020 Уэльс – Хорватия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Уэльс: Хенесси – К. Робертс, Родон, Локъер, Б. Дэвис – Аллен, Ампаду – Бейл, Дж. Уильямс, Джеймс – Мур

Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гюнтер, Тэйлор, Э. Уильямс, Т. Робертс, Вокс, Уилсон, Морелл, Лоуренс, Воулкс

Хорватия: Ливакович – Едвай, Ловрен, Вида, Баришич – Модрич, Влашич, Ковачич – Перишич, Петкович, Брекало

Запасные: Калинич, Слуга, Мелнъяк, Перич, Ракитич, Оршич, Брадарич, Скорич, Пашалич, Ребич, Бадель, Бартолец

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