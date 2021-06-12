Баку в последние годы превратился в один из главных центров топового футбола. В 2019 году столица Азербайджана принимала финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом, а на Евро-2020 местному Олимпийскому стадиону выделили аж четыре матча – причем турки, которых в этой стране очень любят, сыграют в Баку дважды. Благосклонность чиновников УЕФА не поколебалась даже на фоне серьезного скандала: азербайджанский МИД не предоставил аккредитацию журналисту Матч-ТВ – Нобель Арустамян давно выступал с проармянскими заявлениями в соцсетях и ездил в родной для себя Карабах. Европейские чиновники промолчали, МИД России и Азербайджана порешали вопрос (Нобель будет работать на турнире), но тут же в аккредитации отказали другому журналисту – Михаил Моссаковский не поедет по тем же причинам.

Сборную Уэльса все эти скандалы никак не задели. Валлийцы проведут в Баку первые два тура, надеясь оформить выход из группы до встречи с Италией – а на меньшее этот коллектив не согласен. Сделать это, однако, будет непросто. Бронзовые призеры Евро-2016 провалили отбор к ЧМ-2018, а на Евро-2020 они квалифицировались с огромными трудностями: подопечные Райана Гиггза забили только 10 голов и набрали в квалификации всего на одно очко больше, чем Словакия, а осенью 2020-го "драконы "вообще остались без тренера – Гиггз попал под следствие по подозрению в домашнем насилии. Сборную пришлось передать Роберту Пейджу, у которого за спиной лишь неудачный опыт в английском андеграунде и в валлийской молодежке, а также два года работы ассистентом в штабе первой сборной. И вс'.

Результаты при Пейдже не ухудшились, но и в гору они не пошли. Под его руководством Уэльс "сгорел" Бельгии (1:3), минимально победил Ирландию, Мексику и Чехию, переиграл Финляндию (3:1), расписал ничьи с США и Албанией и потерпел поражения от Франции. Что хуже всего, последние две неудачи случились прямо перед Евро. В тактическом плане Роберт не стал ничего менять глобально, работая от контратак – он лишь добавил "драконам" вариативности, несколько раз сыграв в линию с четырьмя защитниками в квалификации к ЧМ-2022. Впрочем, в поединке против Швейцарии основной должна стать проверена схема 3-4-3 – она ​​больше ориентирована на стиль валлийцев и при этом похожа на схему соперника. Прессинговать в таких условиях будет гораздо проще.

Главную проблему – невнятность футбола и низкую результативность – новый коуч перед Евро-2020 так и не преодолел. С марта 2018 года Уэльс провел 32 матча, но забить больше одного гола удалось только в шести встречах – с Китаем, Азербайджаном (дважды), Венгрией, Финляндией и Ирландией. Впрочем, Пейджу удалось не испортить работу в обороне: в пяти из восьми поединков под его руководством команде удалось оставить ворота "сухими" – при Гиггзеже "драконы" только пять раз пропускали больше одного гола за игру.

В кадровом плане Уэльс едва ли может удивить. Это примерно та же сборная, и в 2016 году, только со старшими на 5 лет звездами и необстрелянной молодежью. Наиболее перспективными исполнителями в нынешней сборной являются хавбеки Дэниел Джеймс и Неко Уильямс, которые являются игроками ротации МЮ и Ливерпуля. Кроме того, выделяется пара из Борнмута – форвард Дэн Брукс и защитник Крис Мефам. Впрочем, они не смогли вывести свою команду в АПЛ. Из зрелых лидеров выделить можно разве что Бена Дэвиса из Тоттенхэма, однако большую часть весны он пропустил из-за травмы. Основная сила валлийцев, как и в 2016-м, кроется в Бейле, а вот Рэмзи уже давно не попадает в основу.

На фоне сборной Уэльса состав швейцарцев выглядит инфернально. Почти все подопечные Владимира Петковича выступают в основе сильных клубов из топ-лиг – Боруссия М, Боруссия Д, Вольфсбург, Арсенал, Ливерпуль, Айнтрахт, Бенфика и Аталанта в свое время выложили за игроков "нати" десятки миллионов евро. "Все равны, как на подбор, с ними дяди Черномор" (с). Правда, суперзвезд вроде праймовых Бейла или Рэмзи в этой команде нет. Альпийцы всегда занимали нишу талантливых середнячков, а их сборная никогда не претендовала на статус гранда. Она традиционно балансирует между элитой и вторым эшелоном.

Так или иначе, эта команда очень сильная и опытная – "нати" выходили в плей-офф на двух последних Мундиалях и на Евро-2016, а также стали бронзовыми призерами Лиги наций-2019. На Евро-2020 швейцарцы квалифицировались с первого места, опередив очень мощную Данию, а в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций подопечные Владимира Петковича отобрали очки у Испании (1:1) и Германии (1:1, 3:3). В 2021-м коллектив не сбавил обороты, одержав 5 побед в 5 матчах (хотя соперники были слабыми).

На фоне других сильных команд швейцарцы выделяются прессингом и тактической грамотностью. Владимир Петкович любит различные гибридные схемы, часто экспериментирует с ролями футболистов на поле и оперативно реагирует на тактические ходы оппонентов – благо, подопечные могут быстро перестраиваться на различные схемы и модели игры. Особенно это помогает при организации прессинга – этот аспект является "изюминкой" швейцарцев. Как следствие, "нати" почти никогда не проваливаются капитально и долго, да и в целом альпийцев уже давно никто не переигрывал полностью. Ни в тактическом плане, ни в статистическом, ни в игровом. Уэльсу будет чрезвычайно трудно против такого коллектива.

Впрочем, заточенность на контратаки и высокий прессинг часто приводит к разрывам между линиями. Оборона же является главной уязвимостью подопечных Владимира Петковича: за последний год Швейцария сыграла 12 матчей, всего два раза оставив свои ворота сухими – тогда в соперниках были одни из самых слабых команд Европы (Литва и Лихтенштейн). Этот минус при наличии скоростного Бэйла в основе Уэльса может дорого стоить "нати", но в целом альпийцы подходят к встрече в статусе фаворита.

Кадровая ситуация

У сборной Швейцарии серьезных проблем с составом нет, поэтому основным вопросом является выбор стартового состава. В частности, практически во всех изданиях прогнозируют выход Гаврановича в основе – 31-летний нападающий загребского Динамо оформил хет-трик с Лихтенштейном и теперь может выйти в паре с Сеферовичем. Примерно равные шансы начать игру со скамейки есть у кого-то из тройки Джака-Фройлер-Закария. Эмболо же в контрольных поединках проявил склонность к расточительности, поэтому его, вероятно, попридержат в запасе. Словом, выбор у Владимира Петковича широк.

В сборной Уэльса, похоже, также все в порядке. В товарищеской встрече против Албании неделю назад повреждения получил Рэмзи, но сейчас сообщают о его готовности выйти в основе. Кроме того, были определенные проблемы у Дэниэла Джеймса, однако сейчас он работает в общей группе. Больше всего сомнений вызывает участие в матче Морелла – опорный хавбек получил ушиб на тренировке. Впрочем, он и в здоровом состоянии вряд ли бы прошел в основу.

Ориентировочные составы на матч Уэльс – Швейцария

Уэльс: Уорд – Мефам, Родон, Дэвис – Робертс, Аллен, Ампаду, Уильямс – Джеймс, Х.Вилсон, Бэйл

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Шер – Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес – Шакири – Сеферович, Гавранович

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Уэльс может создать проблемы Швейцарии. "Драконы" неплохо обороняются и быстро контратакуют, а "нати" регулярно пропускают голы даже от слабых команд – в отличие от валлийцев. Шансы у Бейла и Ко точно будут. Как минимум, один гол подопечные Роберта Пейджа забить способны.

Проблема заключается в том, что Уэльс не забивает больше одного. К тому же, в матче против столь мощной Швейцарии не следует ожидать большого количества моментов – альпийцы умело держат компактность в центре поля и здорово прессингуют, а в случае провала команда может понадеяться на Зоммера. При этом "нати" сильнее в культуре работы с мячом, а в атакующей работе они более гибкие тактически и вариативны кадрово.

Схожая игровая схема команд большее количество дивидендов должна принести команде Владимира Петковича – в таких поединках всё решает способность открывать зоны через перемещения, которые выдергивают соперника из общей структуры. Другой вариант – использование игрока с хорошей техникой, не имеющего конкретной позиции и играющего с партнерами по всему полю, разрушая персональный прессинг. В Швейцарии настолько грамотных и гибких футболистов достаточно, а вот валлийцы в тактическом аспекте гораздо проще.

Сборная Уэльса – неприятный, но серенький и простенький коллектив. Вряд ли "нати" способны его разгромить (валлийцы очень мало пропускают), однако одержать заслуженную победу подопечные Владимира Петковича обязаны. Команда, которая выиграла все матчи в 2021-м году и издевалась над Германией и Испанией в 2020-м, не должна делить очки с нынешним "драконами". Любой результат, кроме победы Швейцарии, станет неожиданностью.