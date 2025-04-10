Арбитры Марциняк и Квятковски после скандальной серии пенальти в 1/8 ЛЧ не смогут судить матч четвертьфинала ЛЕ.

Польские судьи Марциняк и Квятковски были дисквалифицированы на матч 1/4 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Тоттенхэмом.

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Именно Марциняк был главным арбитром в скандальном матче между Атлетико и Реалом в 1/8 ЛЧ, а Квятковски работал в комнате VAR в том поединке. Они приняли решение пересмотреть удар Хулиана Альвареса в серии пенальти и отменить гол.

Сначала УЕФА поддержал решение рефери и выпустил видео с объяснением скандального решения. Но после этого их решили освободить от участия в важном матче Лиги Европы. Пока неизвестно будут ли наказаны арбитры на больший срок.

Добавим, что Шимон Марциняк не впервые попадает в скандал после матчей Реала. В сезоне 2023/2024 польский рефери вместе с лайнсменом не засчитали гол Матейса Де Лигта в ворота "бланкос". Этот мяч мог перевести игру в экстратайм. Однако по итогам двухматчевого противостояния в финал прошел королевский клуб.

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