УЕФА объявил о начале расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента УЕФА игроками мадридского Реала после матча Лиги чемпионов с Атлетико.

УЕФА сосредоточил свое расследование на Рюдигере, Мбаппе, Себальосе и Винисиусе – четырех игроках, которые праздновали выход в четвертьфинал ЛЧ. Рюдигер обхватил рукой шею игрока соперника, Мбаппе прикоснулся к гениталиям, а Винисиус повздорил с болельщиками Атлетико, когда демонстративно указывал на эмблему Реала на своей футболке.

Лунин получил в Реале сумасшедшую премию, что уточнили испанские СМИ – президент мадридского клуба никогда такого не делал

Что касается Себальоса, то он начал танцевать, что могло быть расценено как провокация.

Празднование Реала на Метрополитано было омрачено тем, что болельщики Атлетико бросали на поле бутылки и другие предметы. В конце концов Джуду Беллингему прилетело бутылкой по голове.