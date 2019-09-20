УЕФА запустил специальную программу для футболистов, где будет учить их распоряжаться собственной карьерой

УЕФА решил помочь футболистам и создал специальную программу, которая будет учить их распоряжаться финансами, не попадать в допинг-скандалы и общаться со СМИ.
Профессиональные футболисты теперь имеют возможность научиться правильно распоряжаться своей карьерой. УЕФА на своем официальном сайте сообщил о запуске специальной программы "УЕФА для игроков".
Реал нашел трех кандидатов на замену Зидану – болельщики выбрали своего фаворита
В этой программе бывшие футболисты делятся опытом и знаниями, чтобы новые поколения не допускали их ошибок.
Программа имеет несколько модулей на разные темы, и все они являются симуляцией реальных случаев из жизни. В игровом стиле модули рассказывают, как лучше распорядиться карьерой. В программу входят следующие модули:
- Мой УЕФА – основные принципы, задачи, ценности конфедерации;
- Антидопинг – информация о допинге для недопущения неприятных ситуаций с запрещенными препаратами;
- Борьба с коррупцией – информация о том, как футболист может сломать карьеру из-за коррупции;
- Моя игра – информация о регламенте турниров УЕФА и правилах футбола;
- Моя вторая карьера – подготовка к жизни после футбола, возможность обучения;
- Мой имидж – публичные отношения, разговоры со СМИ и социальные сети;
- Мои финансы – информация, как управлять финансами и вести дела;
- Социальный фэйр-плей – информация о разнообразии и инклюзивности.
Программа выйдет на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском, португальском и сербском языках. По ходу сезона будут добавлены греческий, польский и турецкий.
"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиції