УЕФА запустил специальную программу для футболистов, где будет учить их распоряжаться собственной карьерой

УЕФА решил помочь футболистам и создал специальную программу, которая будет учить их распоряжаться финансами, не попадать в допинг-скандалы и общаться со СМИ.

Профессиональные футболисты теперь имеют возможность научиться правильно распоряжаться своей карьерой. УЕФА на своем официальном сайте сообщил о запуске специальной программы "УЕФА для игроков".

Реал нашел трех кандидатов на замену Зидану – болельщики выбрали своего фаворита

В этой программе бывшие футболисты делятся опытом и знаниями, чтобы новые поколения не допускали их ошибок.

Программа имеет несколько модулей на разные темы, и все они являются симуляцией реальных случаев из жизни. В игровом стиле модули рассказывают, как лучше распорядиться карьерой. В программу входят следующие модули:

- Мой УЕФА – основные принципы, задачи, ценности конфедерации;

- Антидопинг – информация о допинге для недопущения неприятных ситуаций с запрещенными препаратами;

- Борьба с коррупцией – информация о том, как футболист может сломать карьеру из-за коррупции;

- Моя игра – информация о регламенте турниров УЕФА и правилах футбола;

- Моя вторая карьера – подготовка к жизни после футбола, возможность обучения;

- Мой имидж – публичные отношения, разговоры со СМИ и социальные сети;

- Мои финансы – информация, как управлять финансами и вести дела;

- Социальный фэйр-плей – информация о разнообразии и инклюзивности.

Программа выйдет на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском, португальском и сербском языках. По ходу сезона будут добавлены греческий, польский и турецкий.

"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиції