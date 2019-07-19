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УЕФА запретил Александрии проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе Ника – известна причина

16:33 120 Читати українською
УЕФА запретил Александрии проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе Ника – известна причина
Игроки ФК Александрия / фото: ФК Александрия

Александрия не сможет проводить матчи группового этапа Лиги Европы 2019/20 на своем стадионе.

"По итогам визита инспекторы подготовили отчет, согласно которому администрация УЕФА не смогла принять Александрию как место для группового этапа Лиги Европы.

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В частности, представитель УЕФА Кит Далтон в официальном письме выделил такие факторы, как слишком далекое расстояние до аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева и отсутствие в Александрии надлежащей гостиничной инфраструктуры.

Также, стандарты отелей в Александрии не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков", – говорится на официальном сайте Александрии.

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Также отмечается, что место проведения матчей группового этапа Александрия сообщит в ближайшее время.

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