Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф не только владеет миноритарным пакетом акций Манчестер Юнайтед, но и является владельцем Ниццы. Жан-Клер Тодибо провёл очень сильный сезон за "орлят" – и "красные дьяволы" решили усилить защитником свой состав. Однако УЕФА пресёк совершение этой сделки.

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"УЕФА сказал нам, что мы можем продать его другим клубам Премьер-лиги, но не Манчестер Юнайтед. Это связано с тем, что Ницца и Манчестер Юнайтед имеют одного и того же владельца и в следующем сезоне сыграют в одном и том же европейском турнире [Лиге Европы]. Я не думаю, что это честно по отношению к игроку. Я тоже не понимаю, чего вы этим добьетесь", – цитирует Рэтклиффа Bloomberg.

В сезоне 2023/24 Тодибо сыграл за Ниццу 33 матча во всех турнирах, во всех выходил в стартовом составе. На его счету 3 ассиста.

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