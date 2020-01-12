"УЕФА выплатит Ворскле компенсацию за перенос матча с Арсеналом", – президент полтавчан Черняк

Президент Ворсклы Роман Черняк заявил, что полтавский клуб ожидает денежную компенсацию от УЕФА за перенос матча группового этапа Лиги Европы 2018/19 против Арсенала.

"У Ворсклы очень большие перспективы. В прошлом году мы сделали ставку не на того тренера и потеряли очень много очков. Но мы выровняли ситуацию, рассчитались со всеми долгами. УЕФА нам еще выплатит компенсацию за перенос матча с Арсеналом. Они 100% заплатят, но это длительная процедура. Сегодня наши футболисты получают заработную плату за счет наших спонсоров.

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Мы планируем взять около 6 игроков для усиления состава. Этими людьми занимаются главный тренер и селекционеры. Планируем вырываться из этой ситуации, выровнять ее в этом году, а в следующем – бороться за выход в еврокубки", – поделился Черняк в комментарии Кременчугской газете.

Напомним, Ворскла ушла на зимний перерыв на предпоследнем месте, имея в активе 14 пунктов.

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