Непогода в Батуми едва не помешала матчу пятого тура Лиги наций между Грузией и Украиной.

На Батуми-Арене команда Сергея Реброва должна сыграть против грузин. Сильный дождь поставил под сомнение проведение игры, поскольку ливень лишь усиливался и было волнение относительно состояния газона.

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Как сообщает Суспільне Спорт, представители УЕФА подтвердили, что матч начнется в запланированное время несмотря на ливень. Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Пресс-атташе сборной Украины Виталий Плецан подтвердил, что игра начнется вовремя.

Украина сейчас имеет четыре балла и находится на последнем месте в группе. Грузия набрала шесть очков и расположилась на второй позиции.

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