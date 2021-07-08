Союз европейских футбольных ассоциаций определился с претендентами на звание самого красивого забитого мяча в полуфиналах Евро-2020.

Вместо привычных четырех претендентов на победу в категории лучший гол в полуфинале Евро-2020 могут рассчитывать только трое игроков.

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Среди них: Федерико Кьеза, который классным ударом в дальний угол вывел Италию вперед в противостоянии с Испанией; Мората со своим голом в ворота итальянцев и Миккель Дамсгор, который забил первый штрафной удар на Евро-2020.

Напомним, что по результатам полуфинальных противостояний, в борьбе за европейскую корону сойдутся Италия и Англия. Матч состоится 11 июля на Уэмбли, начало в 22:00.

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