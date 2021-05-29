Команда технических наблюдателей УЕФА определила лучшие голы, которые были забиты в розыгрыше Лиги Европы 2020/21.

Следует отметить доминирование Тоттенхэма, который забил сразу три шикарных гола в нынешней Лиге Европы – авторами стали Моура, Винкс и Алли.

Голкипер Вильярреала признался, что помогло забить решающий пенальти в финале Лиги Европы

Бразилец совершил классный сольный проход, обойдя четырех соперников, Деле шикарно пробил через себя, а Винкс забил фактически с центра поля. Интересно, что первое место досталось Кемару Руфу из Рейнджерс, который отобрал мяч на своей половине поля и пробил с собственной половины поля.

Напомним, победителем Лиги Европы 2020/21 стал Вильярреал, который одолел Манчестер Юнайтед в серии пенальти (11:10). Решающий пенальти не забил Давид Де Хеа.

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