УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:41 - Читати українською
После очередной недели ЛЧ пора подводить итоги.
Хавбек Челси Н'Голо Канте , форвард Реала Карим Бензема, лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне и полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте турнира.
Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов запланированы на 4-5 мая. Ключевой поединок самого престижного клубного турнира состоится 29 мая.
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