Дониэлл Мален, Михаэль Линдль, Элвис Ману и Эль Фарду Бен-Набуан стали претендентами на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы.

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Отметим, что Мален дублем принес победу ПСВ над Омонией, а Бен-Набуан двумя мячами присоединился к погрому Слована.

Линдль и Ману записали в свой актив хет-трика – первый помог Вольфсберг разбить Фейенорд. А вот форвард Лудогорца даже своими тремя мячами не помог команде победить ЛАСК – австрийцы победили со счетом 4:3. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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