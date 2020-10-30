УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы – среди них сенсационные авторы хет-триков
УЕФА определился с четырьмя кандидатами на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы.
Дониэлл Мален, Михаэль Линдль, Элвис Ману и Эль Фарду Бен-Набуан стали претендентами на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы.
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Отметим, что Мален дублем принес победу ПСВ над Омонией, а Бен-Набуан двумя мячами присоединился к погрому Слована.
Линдль и Ману записали в свой актив хет-трика – первый помог Вольфсберг разбить Фейенорд. А вот форвард Лудогорца даже своими тремя мячами не помог команде победить ЛАСК – австрийцы победили со счетом 4:3. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.
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