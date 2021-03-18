Кевин де Брюйне, Лука Модрич, Джошуа Киммих и Н'Голо Канте поборются за звание лучшего игрока на этой неделе, сообщает официальный сайт УЕФА. Отметим, что все они выступают в линии полузащиты.

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Де Брюйне забил в ворота Боруссии М, нанеся два удара в створ ворот и имеет 82% точных пасов, а Модрич руководил центром поля в матче Реала и Аталанты – в активе хорвата ассист и невероятные 94% точности передач.

Канте и Киммих результативными действиями не отличались, однако их заслуга в другом – Челси и Бавария не пропускали, когда хавбека были на поле (Лацио забил уже после замены немца). Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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