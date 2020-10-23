Дарвин Нуньес, Юсуф Языджи, Келечи Ихеаначо и Такефуса Кубо претендуют на получение награды лучшему игроку недели Лиги Европы, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Ихеаначо отметился голом и двумя ассистами в матче против луганской Зари, тогда как Дарвин Нуньес записал в свой актив хет-трик в поединке против польского Леха, за который выступают Кравец и Бутко (второй, правда, травмирован).

Добавим, что их конкуренты выступили не менее впечатляюще – Языджи отметился хет-триком в ворота Спарты, а Кубо забил один мяч и дважды ассистировал партнерам в матче с Сивасспором. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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