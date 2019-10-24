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УЕФА выбрал лучшие ассисты недели в Лиге чемпионов – среди них красота от Алана Патрика

16:36 72 Читати українською
УЕФА выбрал лучшие ассисты недели в Лиге чемпионов – среди них красота от Алана Патрика
Алан Патрик / Haberem

УЕФА сделал подборку самых ярких ассистов 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голевой пас Алана Патрика на Додо в матче Шахтер – Динамо Загреб признан одним из лучших ассистов 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА.

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Бразилец одной передачей отрезал сразу трех защитников и вывел своего партнера по команде на ударную позицию. Кроме Патрика, УЕФА отметил ассисты в исполнении аргентинских звезд – Ди Марии и Ламелы.

Отметим, именно этот ассист помог Шахтеру вырвать ничью в матче против Динамо Загреб (2:2).

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Лига чемпионов УЕФА Шахтер Шахтер Видеоновости Додо Додо Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Эрик Ламела Эрик Ламела Алан Патрик Алан Патрик
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