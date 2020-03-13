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УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге Европы – среди номинантов был представитель Шахтера

19:36 99 Читати українською
УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге Европы – среди номинантов был представитель Шахтера
Самуэле Кампо / IANS

Полузащитник Базеля Самуэле Кампо стал героем поединка 1/8 финала Лиги Европы против Айнтрахта (3:0).

 
Саулеме Кампо 27’
Кевин Буа 73’
Фабиан Фрей 85’
27’ Саулеме Кампо
73’ Кевин Буа
85’ Фабиан Фрей

УЕФА выбрал лучшего игрока 1/8 финала Лиги Европы. Им стал хавбек Базеля Самуэле Кампо.

УЕФА определился с судьбой матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – среди них игра Шахтера

Швейцарец сначала забил блестящий гол со штрафного, а затем классно ассистировал Буа в моменте со вторым голом. Среди конкурентов Кампо также были Маркос Антонио (Шахтер), Одион Игало (Манчестер Юнайтед) и Чарльз Арангис (Байер).

К слову, Базель неожиданно разгромил Айнтрахт (3:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Дата ответного матча пока неизвестна – Лига Европы временно приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Байер уверенно одолел Рейнджерс, Айнтрахт сконфузился дома, Манчестер Юнайтед де-факто уже в четвертьфинале Лиги Европы

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