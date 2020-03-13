УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге Европы – среди номинантов был представитель Шахтера

Полузащитник Базеля Самуэле Кампо стал героем поединка 1/8 финала Лиги Европы против Айнтрахта (3:0).

УЕФА выбрал лучшего игрока 1/8 финала Лиги Европы. Им стал хавбек Базеля Самуэле Кампо.

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Швейцарец сначала забил блестящий гол со штрафного, а затем классно ассистировал Буа в моменте со вторым голом. Среди конкурентов Кампо также были Маркос Антонио (Шахтер), Одион Игало (Манчестер Юнайтед) и Чарльз Арангис (Байер).

К слову, Базель неожиданно разгромил Айнтрахт (3:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Дата ответного матча пока неизвестна – Лига Европы временно приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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