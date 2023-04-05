УЕФА выбрал хозяина женского Евро-2025 – Россия сорвала планы Украины на проведение турнира
Швейцария примет чемпионат Европы 2025 года среди женщин.
Предыдущий женский Евро 2022 года, который был сыгран на год позже запланированного из-за пандемии Covid-19, состоялся в Англии и побил рекорды посещаемости. Тогда турнир собрал в общей сложности более полумиллиона зрителей, информирует ВВС.
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На проведение женского Евро-2025 претендовали Швейцария, Польша иФранция, а Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия подали совместную заявку. Также заинтересованность в проведении Евро выражала Украина, но российское вторжение заставило нашу страну отказаться от этой идеи.
УЕФА выбрал Швейцарию в качестве места проведения турнира. Женская сборная Швейцарии по футболу не смогла выйти из своей группы на Евро-2022. На домашнем Евро-2025 она получит автоматическое место в группе.
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