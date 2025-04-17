УЕФА в своем TikTok поделилась видео гола Романа Яремчука в ворота сборной Словакии на чемпионате Европы 2024 года.

Гол Романа Яремчука на Евро-2024 до сих пор не забывают болельщики в Европе.

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УЕФА в своем официальном аккаунте в TikTok продолжает восхищаться элегантными касаниями украинца во время взятия ворот Мартина Дубравки на чемпионате Европы 2024 года.

"Это прикосновение", – не скрывая восхищения подписали видео гола Яремчука.

Напомним, что этот мяч Романа Яремчука в матче против Словакии принес сборной Украины первую и единственную победу на Евро-2024. Украинцы в итоге заняли 4-е место в группе и покинули турнир, не попав в плей-офф.

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