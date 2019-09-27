УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в составе Металлиста – момент дня

Экс-полузащитник Металлиста Тайсон отличился роскошным голом в матче Лиги Европы 7 лет назад.

УЕФА отметил роскошный гол Тайсона в составе Металлиста в матче Лиги Европы в своем твиттере.

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Напомним, бразилец забил невероятный мяч ударом с лета в ворота норвежского Русенборга, повторив легендарный гол Марко ван Бастена.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Тайсон провел 8 матчей в составе Шахтера, записав в свой актив 3 гола и 4 голевые передачи.

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