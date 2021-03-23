Пресс-служба УЕФА решила поностальгировать и опубликовала на своей странице в социальной сети Твиттер видео гола, который нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко забил 17 лет назад в ворота Депортиво.

Шевченко заговорил на украинском на пресс-конференции – тренер сборной дал приятное обещание

Тогда в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов сезона-2003/04 украинец отличился на 46-й минуте и помог Милану разгромить испанцев за счетом 4:1. К сожалению, в ответном матче "россонери" пропустили четыре сухих мяча и упустили шанс выйти в полуфинал турнира.

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