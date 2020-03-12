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УЕФА вспомнил гол Ярмоленко за Динамо – эффектный удар попал в список лучших в Лиге Европы

14:19 48 Читати українською
УЕФА вспомнил гол Ярмоленко за Динамо – эффектный удар попал в список лучших в Лиге Европы
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо

Результативный удар украинскомца признан одним из лучших за всю историю 1/8 финала Лиги Европы.

За несколько часов до старта 1/8 финала Лиги Европы УЕФА вспомнил лучшие голы этой стадии. В список попал результативный удар Андрея Ярмоленко в матче за Динамо.

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19 марта 2015 Ярмоленко забил первый гол в матче против Эвертона. Тогда киевляне одержали победу со счетом 5:2. УЕФА также отметил дальний выстрел Виторину Антунеша в том же матче.

В список также попали голы Фернандо Льоренте, Андреа Пирло, Клинта Дэмпси, Александра Ляказетта, Родриго Паласио, Рамона Мотты, Мунира, Мартина Фридека и Сауля.

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