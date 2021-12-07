УЕФА вспомнил дебютный гол Шевченко в Лиге чемпионов – ретро дня
Союз европейских футбольных ассоциаций напомнил болельщикам гол украинской звезды, с которого началось его восхождение на футбольный Олимп.
Пресс-служба УЕФА решила поностальгировать и опубликовала на своей странице в социальной сети Твиттер видео дебютного гола Андрея Шевченко в Лиге чемпионов, который нынешний наставник Дженоа забил в составе Динамо Баварии.
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Тогда в матче группового этапа самого престижного еврокубка сезона-1994/95 киевляне на своем поле уступили мюнхенцам 1:4. Счет на 38-й минуте открыл именно Шевченко. К слову, свой первый поединок в группе на выезде с немцами "бело-синие" тоже проиграли (0:1).
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