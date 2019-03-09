УЕФА впервые за 7 лет изменил процедуру жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

15 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадий 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне в пятницу 15 марта. Начало – в 13:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сеяных команд на этой стадии турнира не будет. Команды из одной страны также смогут сыграть между собой.

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Сразу после этого будет проведена жеребьевка и полуфиналов ЛЧ (впервые с сезона 2011/12) и определен номинальный хозяин финального матча, который пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня.

Напомним, участие в четвертьфинале ЛЧ 2018/19 уже обеспечили себе Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Порту и Аякс. На следующей неделе пройдут еще 4 ответных матча 1/8 финала.

Поединки 1/4 финала пройдут 9/10 и 16/17 апреля. 1/2 финала – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Все матчи начнутся в 22:00 по Киеву.

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