На континентальном турнире назревает скандал из-за перфомансов болельщиков в Будапеште.

УЕФА приказал дисциплинарному комитету расследовать поведение фанатов в Будапеште во время матчей Евро-2020, где Венгрия играла против Португалии (0:3) и Франции (1:1), сообщает WSBT.

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Активные болельщики выкрикивали лозунги и демонстрировали баннеры, направленные против движения за права темнокожих Black Lives Matter и имеют расистский подтекст.Кроме того, во время поединка против Франции фанаты якобы скандировали оскорбительные выкрики в адрес Погба и Канте.

В последнем матче группового этапа Венгрия на выезде встретится с Германией.

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