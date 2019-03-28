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УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Ирландии

15:35 91 Читати українською
УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Ирландии
Сборная Ирландии / Футбольная ассоциация Ирландии

Дисциплинарный комитет УЕФА расследует поведение болельщиков сборной Ирландии во время матча с Грузией (1:0).

УЕФА на своем официальном сайте объявил о начале расследования поведения болельщиков сборной Ирландии во время матча 2 тура отборочного цикла Евро-2020 против Грузии, который прошел на дублинском стадионе Авива.

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Во время игры фанаты хозяев забросали поле теннисными мячами в знак протеста против главы Футбольной ассоциации Джона Дилэйни. Арбитр оостановил игру на 3 минуты, а сразу после возобновления островитяне забили единственный и победный гол во встрече.

Заседание Дисциплинарного комитета по поводу этого дела состоится 16 мая.

Теги
Грузия Грузия Ирландия Ирландия УЕФА футбольные фанаты Евро-2020
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