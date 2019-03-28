УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Ирландии

Дисциплинарный комитет УЕФА расследует поведение болельщиков сборной Ирландии во время матча с Грузией (1:0).

УЕФА на своем официальном сайте объявил о начале расследования поведения болельщиков сборной Ирландии во время матча 2 тура отборочного цикла Евро-2020 против Грузии, который прошел на дублинском стадионе Авива.

Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни

Во время игры фанаты хозяев забросали поле теннисными мячами в знак протеста против главы Футбольной ассоциации Джона Дилэйни. Арбитр оостановил игру на 3 минуты, а сразу после возобновления островитяне забили единственный и победный гол во встрече.

Заседание Дисциплинарного комитета по поводу этого дела состоится 16 мая.