УЕФА возбудил дело против Неймара за его высказывания в адрес арбитра матча с Манчестер Юнайтед

Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование высказываний Неймара в адрес главного арбитра матча ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

УЕФА на своем официальном сайте объявил о начале рассмотрения дела по высказываний форварда ПСЖ Неймара в адрес главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:3).

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Дисциплинарный комитет обвиняет бразильца в нарушении статьи 15 (1) – оскорбление официального лица поединка.

Напомним, футболист после игры написал в своем Instagram: "Это не пенальти! Как это может быть рука, когда мяч попал в спину! Идите вы*бите себя!"

Дата слушания дела уточняется.

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