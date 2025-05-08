УЕФА внес трех игроков Барселоны в символическую сборную недели Лиги чемпионов
Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую команду недели в Лиге чемпионов.
Барселона проиграла дуэль Интеру (3:4), а ПСЖ разобрался с Арсеналом (2:1). По итогам двух этих матчей УЕФА составил символическую сборную, в которой не нашлось места ни для одного игрока Арсенала. А вот Барселона оказалась представлена сразу тремя футболистами.
ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче
Символическая сборная недели от УЕФА
Вратарь: Ян Зоммер (Интер);
Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Франческо Ачерби (Интер), Жерар Мартин (Барселона);
Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Френки де Йонг (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ);
Нападающие: Ламин Ямаль (Барселона), Лаутаро Мартинес (Интер), Хвича Кварацхелия (ПСЖ).