Как сообщает Marca, начиная с финала Лиги чемпионов 2026 года в Будапеште, стартовый свисток решающего поединка будет звучать не в 22:00, а в 19:00.

Организация объяснила это тем, что такой шаг направлен на болельщиков, игроков и города-организаторы. В частности, это обеспечит более комфортный доступ к транспорту после матча, создаст более благоприятные условия для посещения финала семьями и детьми, а также позволит участникам и фанатам продолжить празднование после завершения игры.

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил: "Если начало в 22:00 подходит для будних матчей, то более ранний старт в субботу для финала означает и более раннее завершение, независимо от дополнительного времени или пенальти. Это позволяет болельщикам насладиться остатком вечера с друзьями и семьями, обсуждая главный матч сезона".

Кроме того, УЕФА вводит новое правило по жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов с сезона 2026/27. Согласно регламенту, одинаковые пары команд не смогут встречаться с тем же хозяином второй, решающей игры, три сезона подряд. То есть, если клубы играли между собой второй матч плей-офф на поле одной из команд в 2024/25 и 2025/26 годах, то в 2026/27 матч в таком формате уже будет запрещен (но они могут встретиться на поле другой команды).

