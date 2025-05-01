Пресс-служба УЕФА в соцсетях опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Напомним, что в рамках первых полуфиналов главного еврокубка французский ПСЖ минимально переиграл в Лондоне Арсенал, а Барселона и Интер устроили феерию в столице Каталонии – 3:3.

У "Золотого мяча" новый фаворит – он обошел Ямаля, Рафинью и Салаха

Команда недели по версии УЕФА:

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) – Дензел Дюмфрис (Интер), Маркиньос (ПСЖ), Франческо Ачерби (Интер), Майлз ЛьюисСкелли (Арсенал) – Николо Барелла (Интер), Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона) – Ламин Ямаль (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафинья (Барселона).