УЕФА "вернул" игроку сборной Украины гражданство – его записали в россияне
19:22 - Читати українською
Союз европейских футбольных ассоциаций исправил вопиющую ошибку в профиле защитника сборной Украины Максима Таловерова.
Вчера разгорелся скандал из-за профиля Максима Таловерова на сайте УЕФА. Защитник сборной Украины стал уроженцем России, хотя родился он в украинском Донецке.
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После огласки УЕФА исправил свою ошибку – теперь в профиле Таловерова страной рождения указана Украина.
Добавим, что Таловеров присоединился к единственной победе Украины на Евро-2024 – Максима выпустили на последние минуты поединка со Словакией.
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