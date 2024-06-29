Вчера разгорелся скандал из-за профиля Максима Таловерова на сайте УЕФА. Защитник сборной Украины стал уроженцем России, хотя родился он в украинском Донецке.

УЕФА опозорился, сделав игрока сборной Украины "россиянином" – он родился в Донецке

После огласки УЕФА исправил свою ошибку – теперь в профиле Таловерова страной рождения указана Украина.

Добавим, что Таловеров присоединился к единственной победе Украины на Евро-2024 – Максима выпустили на последние минуты поединка со Словакией.

"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова