УЕФА внес в регламент поправки, которые позволят клубам менять в заявке травмированных игроков до 6-го тура ЛЧ.

Клубы Лиги чемпионов смогут менять травмированных игроков в заявке на турнир. Соответствующую поправку приняли на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Тиране, информирует Diario AS.

Таким образом УЕФА разрешил временное изменение в заявке одного полевого игрока с длительной травмой или болезнью до 6-го тура этапа лиги ЛЧ включительно.

"Причина этой поправки заключается в том, чтобы не допустить несправедливого сокращения списков игроков и защитить их от дополнительной рабочей нагрузки", – заявили в УЕФА.

Сообщается, что к этому решению привели серьезные травмы ключевых исполнителей топ-клубов в прошлом сезоне, в частности Родри из Манчестер Сити и Дани Карвахаля из Реала.

