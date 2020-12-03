На очередном заседании Исполкома УЕФА были приняты несколько важных решений относительно будущих еврокубков.

Решающий поединок новоиспеченного турнира Лига конференций-2022 состоится в столице Албании – Тиране, сообщает официальный сайт УЕФА. Финальный матч состоится 25 мая 2022 года.

Лига наций: результаты жеребьевки финальной стадии

Также союз утвердил Румынию и Грузию как хозяев финальной части молодежного Евро-2023. Кроме того, Армения и Азербайджан после урегулирования вооруженного конфликта вновь могут принимать международные матчи.

Ранее стало известно, что поединки финальной стадии Лиги наций будут проходить в Италии. В розыгрыше примут сборные Франции, Бельгии, Испании и Италии.

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