УЕФА установил жесткое ограничение цен билетов для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Руководящий орган европейского футбола решил ограничить стоимость билетов для гостей на матчи еврокубков.

Новую систему оценивания билетов опубликовал официальный сайт УЕФА.

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Теперь максимальная стоимость билета для гостевых фанатов в Лиге чемпионов составит 70 евро, в Лиге Европы – 45 евро. Новая цена является эквивалентом минимальной стоимости билета на финальные матчи двух еврокубков в предыдущих сезонах.

Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера

К слову, ранее возник скандал из-за слишком высоких цен для гостей на домашний матч Барселоны против Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов. Руководству мерсисайдцев пришлось компенсировать разницу из своего кармана, зато оно увеличило стоимость билетов для каталонских фанатов в ответном матче на Энфилде.