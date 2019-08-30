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УЕФА установил жесткое ограничение цен билетов для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

19:58 74 Читати українською
УЕФА установил жесткое ограничение цен билетов для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Руководящий орган европейского футбола решил ограничить стоимость билетов для гостей на матчи еврокубков.

Новую систему оценивания билетов опубликовал официальный сайт УЕФА.

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Теперь максимальная стоимость билета для гостевых фанатов в Лиге чемпионов составит 70 евро, в Лиге Европы – 45 евро. Новая цена является эквивалентом минимальной стоимости билета на финальные матчи двух еврокубков в предыдущих сезонах.

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К слову, ранее возник скандал из-за слишком высоких цен для гостей на домашний матч Барселоны против Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов. Руководству мерсисайдцев пришлось компенсировать разницу из своего кармана, зато оно увеличило стоимость билетов для каталонских фанатов в ответном матче на Энфилде.

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