УЕФА сделал официальное заявление относительно финалов еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций признал, что ключевые матчи ЛЧ и ЛЕ находятся под угрозой срыва.

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы официально перенесно на неопределенный срок, сообщает сайт УЕФА.

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Причина такого решения неизменна – распространение коронавируса в Европе. Напомним, решающие матчи ЛЧ и ЛЕ были запланированы на 30-е и 27 мая соответственно. О новых датах проведения этих поединков в УЕФА не сообщают.

Напомним, из-за распространения пандемии в организации решили приостановить розыгрыш всех турниров, а также перенесли Евро-2020 на следующий год.

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