УЕФА решил не наказывать федерации за досрочное завершение сезона

Союз футбольных ассоциаций допустит к участию в еврокубках сезона 2020/21 клубы из незавершенных чемпионатов. Такое заявление огласил вице-президент УЕФА Мишель Ува.

"Принятые во благо здоровья и жизни людей решения не должны иметь никаких негативных последствий. Поэтому мы не намерены принимать какие-то меры по "поощрению" национальных ассоциаций для завершения турниров. Кроме того, сроки завершения чемпионатов могут сильно отличаться в зависимости от темпов пандемии в разных странах.

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Более того, если клубы примут решение, что тренироваться и играть опасно, несмотря на отсутствие правительственных декретов о запрете проведения спортивных соревнований, то клубы из этих стран не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурнирах? Над определением критериев мы работаем", – цитирует функционера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, накануне стало известно, что Бельгия первой в Европе завершит сезон и признает Брюгге чемпионом. После этого появилась информация, что УЕФА не допустит в еврокубки команды из тех первенств, где не завершили сезон 2019/20.

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