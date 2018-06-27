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УЕФА разрешил продажу алкоголя на матчах еврокубков

26 июня 23:25 36 Читати українською
УЕФА разрешил продажу алкоголя на матчах еврокубков
Футбольные фанаты / фото из соцсетей

На матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы уже с сезона 2018/19 разрешат продавать алкоголь на стадионах.

УЕФА отменил запрет на продажу алкоголя во время поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соответствующее решение вступит в силу уже с сезона 2018/19. Об этом говорится в официальном регламенте УЕФА.

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Единственный нюанс – подобные ограничения может устанавливаться законодательством стран, в которых проходят матчи. В частности, запрет на на распитие алкоголя существует в Англии. Местные фанаты могут употреблять алкогольные напитки исключительно в подтрибунных помещениях.

К слову, подобный запрет существовал до сезона 2017/18 включительно.

Теги
футбольные фанаты Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Лига Европы 2018/19
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