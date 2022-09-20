Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович заявил, что никто не запрещал балканской сборной играть товарищеский поединок в Санкт-Петербурге.

Недавно стало известно, что балканская сборная согласилась сыграть с россиянами контрольный матч в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 19 ноября.

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Это решение боснийской ассоциации футбола подверглось сокрушительной критике. Одними из первых высказались главные звезды сборной – Миралем Пьянич и Эдин Джеко. После решительных заявлений начались разговоры о возможной отмене матча. Тем не менее, президент тамошней ассоциации футбола Вико Желькович не спешит отказываться от игры с агрессорами.

"Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА на то, чтобы сыграть этот матч. Они действительно приостановили участие России в официальных поединках. Но если говорить о товарищеских матчах, то запрета на участие в них нет", – заявил глава боснийского футбола.

Интересно, что ранее сообщалось, что УЕФА готов дисквалифицировать Боснию и Герцеговину, если она выйдет на одно поле с российской командой.

Кстати, сегодня, 20 сентября, стало известно, что сборная России не сыграет на Евро-2024. Ее не допустят к жеребьевке квалификации, которая запланирована на 9 октября в Германии.

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