"УЕФА разрешил нам сыграть с Россией": президент боснийской ассоциации настаивает на проведении скандального матча
Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович заявил, что никто не запрещал балканской сборной играть товарищеский поединок в Санкт-Петербурге.
Недавно стало известно, что балканская сборная согласилась сыграть с россиянами контрольный матч в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 19 ноября.
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Это решение боснийской ассоциации футбола подверглось сокрушительной критике. Одними из первых высказались главные звезды сборной – Миралем Пьянич и Эдин Джеко. После решительных заявлений начались разговоры о возможной отмене матча. Тем не менее, президент тамошней ассоциации футбола Вико Желькович не спешит отказываться от игры с агрессорами.
"Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА на то, чтобы сыграть этот матч. Они действительно приостановили участие России в официальных поединках. Но если говорить о товарищеских матчах, то запрета на участие в них нет", – заявил глава боснийского футбола.
Интересно, что ранее сообщалось, что УЕФА готов дисквалифицировать Боснию и Герцеговину, если она выйдет на одно поле с российской командой.
Кстати, сегодня, 20 сентября, стало известно, что сборная России не сыграет на Евро-2024. Ее не допустят к жеребьевке квалификации, которая запланирована на 9 октября в Германии.
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