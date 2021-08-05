Соответствующее решение УЕФА принял в июле, а теперь получил согласование ФИФА. Следовательно, арбитры смогут рассчитывать на помощь видеоасистента в остальных матчах, сообщает официальный сайт организации.

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Отмечается, что система будет работать на всех матчах отборочного цикла уже с четвертого тура, то есть начиная с сентября 2021 года. Об обеспечении работы VAR непосредственно на стадионах национальных ассоциаций позаботится УЕФА. Работа системы будет обеспечиваться путем использования специальных фургонов, предоставленных поставщиками услуг VAR для УЕФА.

Напомним, что сборная Украины в отборе на катарский чемпионат мира ведет борьбу в группе D. После трех матчей "сине-желтые" набрали три очка и занимают второе место, но остальные команды, кроме Франции, провели меньше матчей.

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