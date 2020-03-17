УЕФА разъяснил ситуацию с билетами на Евро-2020

После официального переноса Евро-2020 на следующий год УЕФА обратился к болельщикам, которые уже успели приобрести билеты на матчи турнира.

"УЕФА хотел бы заверить тех, кто купил билеты, что, если они не смогут посетить турнир в 2021 году, стоимость билетов будет возмещена в полном объеме. В течение следующего месяца дополнительная информация о процессе возврата билетов будет сообщена покупателям электронной почтой и на сайте", – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Евро-2020 официально перенесено – УЕФА определил новые даты проведения турнира

Напомним, сегодня после конференции с участием представителей всех членов организации УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы. Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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